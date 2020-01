Options du sujet Imprimer le sujet

schnapss Juan Branco à Polytechnique : la République ne vous appartient pas 1 #1

Juan Branco à Polytechnique : la République ne vous appartient pas.





"La République ne vous appartient pas" - Juan Branco à Polytechnique





"La République ne vous appartient pas" - Juan Branco à Polytechnique



Un tel discourt dans une telle institution est insolite et magnifique

Contribution le : Aujourd'hui 06:59:53

Flyingmush Re: Juan Branco à Polytechnique : la République ne vous appartient pas 0 #2

Je viens d'arriver Inscrit: 14/05/2008 14:52 Post(s): 94 Karma: 206

CUIR CUIR CUIR MOUSTACHE ! !



Sinon il y a du vrai dans son discours, même s'il y a pléthore de raccourcis idéologiques, ce qui décrédibilise parfois encore plus que sa stachmou son discours. Mais effectivement chouette de voir ça a l'X.

Contribution le : Aujourd'hui 08:21:03