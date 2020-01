[FAIL] Escalier + Backflip + Glissades + Skateboard

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64234 Karma: 26674

Chute sur des marches glissantes





Man Unaware of Slippery Stairs Outside Cabin Slips and Falls Hard - 1094326





Guy Slips on Icy Porch Stairs and Falls on His Butt - 1097246





Man Falls Off Stairs While Taking Out Trash - 1094859



Backflip Fail





Girl Attempting Backflip off Friend's Hand Faceplants Funnily to Ground - 1097213



Glissades





Guy Slips and Falls With Kid While Walking Outside House - 1094858



Skateboard Fail





Guy Tries Making Jump Over Bench While Skateboarding Falls Hard on Ground - 1095837

Contribution le : Aujourd'hui 07:23:52