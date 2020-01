Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64234 Karma: 26674 Un avion largue du kérosène au dessus de Los Angeles





Je masterise ! Inscrit: 31/08/2013 16:52 Post(s): 3639 Karma: 689 Large... Il m'a fallu 15 minutes pour comprendre le titre du topic ^^'

Je m'installe Inscrit: 18/04/2009 11:51 Post(s): 305 Karma: 55 Pourquoi penses tu qu’il s’agisse d’un largage plutôt que de la condensation ?



Et les largages sont prévus dans le cadre d'atterrissages d’urgences rapidement après le décollage afin de délester l’avion qui ne doit pas atterrir avec le plein.

Merci j'ai corrigé

