Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh La Confrerie de la Bécasse à la Ficelle 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3050 Karma: 4392 Ou CBF pour les intimes. Je postes ça a l heure du midi des fois que maman a fait attacher les fonds de casseroles et que vous ayez perdus l appetit. Bien sur ça vaut pas un bon KFC..



Bécasse à la ficelle - Terroirs de gueuletons

Contribution le : Aujourd'hui 12:05:20