Petr Válek nous présente le Silentizer, un formidable générateur de silence.





SILENTIZER absolute silence generator and modulator review



Pour les mélomanes, un album de Petr Válek contenant 25 morceaux produits avec le Silentizer.





twenty five compositions for SILENTIZER full album

Contribution le : Aujourd'hui 14:33:51