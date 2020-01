Je viens d'arriver Inscrit: 09/06/2015 21:51 Post(s): 45



Flat Tyre Fail - You got to pump it up



PS : j'espère que la vidéo sera bien intégrée car première fois. Et j'espère avoir bien suivi le wiki.koreus pour que ça fonctionne -_-



PPS : Je galère sa mère



PPPS : Je jette l'éponge, je n'arrive pas :'( Je m'en excuse -_-



PPPPS : Voici le dernier ! Comme quoi la persévérance paie !

Contribution le : Aujourd'hui 21:52:58