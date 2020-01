Un bébé "chante" thundertruck d'AC/DC

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3757 Karma: 4007

Ce papa d'un jeune garçon s'est amusé à faire un montage des bruits de son fils, le résultat est bluffant et je vous défie de le différencier de l'original les yeux fermés :



épileptique s'abstenir





Baby Ryan "Sings" Thunderstruck



Le making of :





How I Made "Baby Ryan 'Sings' Thunderstruck"

