Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Alexia Duchêne - Dans les coulisses de son premier restaurant 1 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 12583 Karma: 7919





Alexia Duchêne - Dans les coulisses de son premier restaurant | Konbini



@Scruffy : tu avais l'air de tomber amoureux de À seulement 23 ans, elle a survolé la dernière saison de Top Chef. Aujourd'hui, Alexia Duchêne prend les commandes de son propre restaurant : Datsha Underground. On s'est incrustés à l'un de ses tout premiers services. Chaud !Alexia Duchêne - Dans les coulisses de son premier restaurant | Konbini: tu avais l'air de tomber amoureux de Sylvie , Alexia t'en penses quoi

Contribution le : Aujourd'hui 17:36:11