Options du sujet Imprimer le sujet

Xouma Un chien teste la VR 0 #1

Je suis accro Inscrit: 29/05/2018 23:33 Post(s): 1519 Karma: 3965



Source

Contribution le : Hier 22:41:50

Wamou Re: Un chien teste la VR 1 #2

Je suis accro Inscrit: 20/07/2011 15:33 Post(s): 1646 Karma: 655 Quelle quantité de drogue pour avoir cette idée doit-on prendre ?

Contribution le : Hier 22:44:35

Quenelski Re: Un chien teste la VR 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2013 15:51 Post(s): 2271 Karma: 6942 @Wamou



T'inquiètes pas, juste après ça il lui a donné une tablette de chocolat pour se faire pardonner.......

Contribution le : Hier 23:02:51