Bowane Quand elle essaie d'ouvrir sa bière





gazeleau Re: Quand elle essaie d'ouvrir sa bière

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1431 Karma: 1118 Il faut apprendre à compter aux gens, parce que quand tu leur dis qu'au bout 2x si ça a pas marché, faut laisser: Un! Un! Un! Un! Un! un! un! un! ...



Variel Re: Quand elle essaie d'ouvrir sa bière



1/ Elle a réussi à boire sa bière avant de l'ouvrir ?



2/ Qu'on ne parle plus de femmes battues, elles se le font très bien elles-mêmes…



3/ Filles saoules… !



