Des œufs un peu trop Bio

Hello à tous,



On a acheté une boîte d’œufs bio de marque carrefour et les 6 premiers œufs étaient doubles (deux jaunes)...

On a ouvert les 6 autres, qui étaient aussi doubles...



Quelles sont les chances pour que sur une boîte de 12 œufs, qui viennent surement de poules différentes, on se retrouve avec que des doubles...



Je me demande ce qu'ils font à leurs poules dans cet élevage Bio..







Oeufs un peu trop Bio

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:23