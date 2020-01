Options du sujet Imprimer le sujet

Un chien a le sens du sacrifice + Mettre un baton dans l'eau

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64250 Karma: 26683 Une personne veut cuisiner un chiot mais un chien s'interpose







Mettre un baton dans l'eau #poulpe #camouflage





Stick in the water

Contribution le : Aujourd'hui 11:38:08