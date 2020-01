Après le gardien qui arrête tout, le volleyeur qui renvoie tout

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3341 Karma: 1990





Parfois on se sent inutile et pourtant on est indispensable aux autres !

https://t.co/PnBQ403vGI Parfois on se sent inutile et pourtant on est indispensable aux autres !

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:35