20h20min 20sec le 20 JANVIER 2020

Je suis accro Inscrit: 12/12/2018 23:50 Post(s): 946 Karma: 614



On pourra dire On était la



On post la photo quand on le peut



PS : Dans la joie du partage et le respect Je propose de partager une photo à ce moment précisOn post la photo quand on le peutPS : Dans la joie du partage et le respect

Contribution le : Aujourd'hui 17:36:43