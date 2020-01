Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Littérature : comment s'appelle la bande rouge qui entoure la couverture d'un livre ? 1 #1

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13353 Karma: 15128



Merci !



Comment s'appelle la bande rouge en papier qui entoure en bas la couverture d'un livre ? Je sais que ça a un nom mais je ne le retrouve pasMerci !

Contribution le : Aujourd'hui 19:37:50