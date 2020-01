Options du sujet Imprimer le sujet

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 6830 Karma: 17238 La journaliste Ana Navarro Pedro correspondante à Paris de l'hebdomadaire portugais "Visão" nous donne sa vision de l'élite politique française et de leur train de vie



Nos élites vues par une journaliste portugaise

