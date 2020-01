Un lutteur étudiant plaqué

Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 235 Karma: 130 Un père s'attaque à l'adversaire de son fils après un mouvement illégal lors d'un match de lutte au lycée.





Contribution le : Aujourd'hui 08:55:01

Wiliwilliam

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29609 Karma: 7856 Il aurait pu tuer son fils...

Je sais pas comment j’aurais réagi à sa place.

Contribution le : Aujourd'hui 09:04:28