petrou Bétonnière à Ricard - mode solo ON 4 #1

https://www.koreus.com/video/betonniere-ricard.html

Ça se passait à Vittel (pratique pour avoir de l'eau), une bonne idée vosgienne pour un apéro anisé collectif.



Hé bien, sur la base de cette vidéo, le jeune sarthois, Quentin Epineau a décidé de confectionner une mini bétonnière à Ricard automatisée.

Histoire d'animer un peu l'apéro.

(bon par contre, faudrait revoir le dosage ricard/eau en ce qui me concerne !)





