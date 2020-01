Options du sujet Imprimer le sujet

petrou Eva stories - The girl with the Instagram 2 #1

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 12348 Karma: 5880

Un compte a relaté fictivement la vie d'une ado juive pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Une sorte de journal intime de 70 épisodes qui se clôture par l'issue que l'on connaît.



Voici le contenu intégral en vidéo :









Pour ceux qui ont Instagram (pas comme moi), voici le lien du compte original :

https://www.instagram.com/eva.stories/?hl=fr



Je n'ai pas vu cela passer sur Koreus.



A la base réalisé pour sensibiliser les jeunes générations à ce pan de l'Histoire.

Bien entendu, cela a aussi suscité l'indignation face à énième "utilisation" de la Shoah.



Alors idée lumineuse ou étalage de mauvais goût ? Et si la jeune hongroise Eva Heyman avait eu Instagram ?Un compte a relaté fictivement la vie d'une ado juive pendant la Seconde Guerre Mondiale.Une sorte de journal intime de 70 épisodes qui se clôture par l'issue que l'on connaît.Voici le contenu intégral en vidéo :Pour ceux qui ont Instagram (pas comme moi), voici le lien du compte original :Je n'ai pas vu cela passer sur Koreus.A la base réalisé pour sensibiliser les jeunes générations à ce pan de l'Histoire.Bien entendu, cela a aussi suscité l'indignation face à énième "utilisation" de la Shoah.Alors idée lumineuse ou étalage de mauvais goût ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:02:27

Wiliwilliam Re: Eva stories - The girl with the Instagram 1 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29620 Karma: 7874 Je ne vois pas de pub, je ne vois pas de récupération.

Juste un travail de mémoire qui est paradoxalement de plus en plus difficile dans notre monde hyperconnecté.

Contribution le : Aujourd'hui 11:09:05