Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Collision et piéton qui a eu chaud 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64266 Karma: 26711





Colliding Cars Barely Miss Pedestrians || ViralHog Collision et piéton qui a eu chaud à Tula en RussieColliding Cars Barely Miss Pedestrians || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:53

Avaruus Re: Collision et piéton qui a eu chaud 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 5098 Karma: 3794 Tu peux même mettre "piétons qui ont eu chaud", parce que sans le poteau, y a moyen que les deux derrière se soient pris la voiture dans la tronche.





@Alex333

Encore deux femmes au volant ! Promis, je vais arrêter après ça.^^

Contribution le : Aujourd'hui 11:28:00

alfosynchro Re: Collision et piéton qui a eu chaud 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6113 Karma: 2576 Il y en a un, avant l'accident, qui roulait super vite aussi ! (à 6 sec.)

Contribution le : Aujourd'hui 12:07:00