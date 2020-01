Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une boulangerie gay tenu par Legay

Inscrit: 18/04/2019 13:44



Allez les coquins, vous prendrez bien une bonne galette ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:57:32

gazeleau Re: Une boulangerie gay tenu par Legay

Inscrit: 16/04/2018 09:02 Pourquoi être homosexuel doit forcément si souvent être associé à être coquin ou être porté sur le sexe ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:06:04

zoynot Re: Une boulangerie gay tenu par Legay

Inscrit: 10/01/2015 15:21 Ouai, ca veut pas dire qu'elle est bonne pour autant...

Contribution le : Aujourd'hui 15:11:47

Scruffy Re: Une boulangerie gay tenu par Legay

Inscrit: 30/08/2016 07:02 C'est marrant ma boulangerie aussi est tenu par un couple de gay... Ils font de l'excellent pain... en forme de pain...

Contribution le : Aujourd'hui 15:18:30

Bowane Re: Une boulangerie gay tenu par Legay

Inscrit: 18/04/2019 13:44 @Scruffy

Dis leur de se lancer là dessus, ça attira des nouveaux clientèles.

Contribution le : Aujourd'hui 15:26:15

fluffy Re: Une boulangerie gay tenu par Legay

Inscrit: 07/06/2019 14:43

@Scruffy a écrit:

C'est marrant ma boulangerie aussi est tenu par un couple de gay... Ils font de l’excellent pain... en forme de pain...



- "Alors ils ne sont pas gay..."

- "Bah si.. ils le sont !"

- "Alors il font des baguettes zizi !"

- "NON !"

- "Alors ils ne sont pas gay..."



"Les pénis, c'est pas automatique ! Parlez-en à votre boulanger"

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:50

thazhok Re: Une boulangerie gay tenu par Legay

Inscrit: 14/04/2015 11:34 @gazeleau Parce que le monde est déjà tournée à fond sur le sexe et le cul.



Je ne pense pas que ce soit systématiquement parce qu'il y a homosexualité qu'il y a une référence coquine ou sexuelle, je généraliserai à tout le monde.

Contribution le : Aujourd'hui 15:28:16

Scruffy Re: Une boulangerie gay tenu par Legay

Inscrit: 30/08/2016 07:02

@Bowane a écrit:

@Scruffy

Dis leur de se lancer là dessus, ça attira des nouveaux clientèles.

Ce genre de truc ça marche forcement dans Le Marais, je doute que si il décide de s'exporter à Barbés ça marche autant...

Contribution le : Aujourd'hui 15:35:14

Bowane Re: Une boulangerie gay tenu par Legay

Inscrit: 18/04/2019 13:44 @Scruffy

Et pourquoi pas? Les homosexuels ne sont pas tous au Marais.

Contribution le : Aujourd'hui 15:48:21

Variel Re: Une boulangerie gay tenu par Legay

Inscrit: 08/01/2009 15:53

@thazhok a écrit:

le monde est déjà tournée à fond sur le sexe et le cul.



Sans le sexe ni le cul, on ne serait pas là, remarque bien…

Contribution le : Aujourd'hui 15:53:52