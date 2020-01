Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un prank qui se termine mal 1 #1

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 247 Karma: 152 Un faux écran cassé a été inséré dans la TV pour piéger la mère. Malheureusement...





Contribution le : Aujourd'hui 15:54:47

chbenz Re: Un prank qui se termine mal 4 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3764 Karma: 4026 Bowane



Pardon mais on ne pourrait pas dire "une blague" plutôt qu'un "prank" ?



Contribution le : Aujourd'hui 16:14:07

Scruffy Re: Un prank qui se termine mal 1 #3

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 6850 Karma: 17281 ??? Le bruit que fait la télé quand elle tombe au sol???

Contribution le : Aujourd'hui 16:20:12