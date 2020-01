Options du sujet Imprimer le sujet

Réaction en chaîne avec une balle de ping pong

Xouma



Source

Contribution le : Aujourd'hui 19:19:59

CrazyCow Re: Réaction en chaîne avec une balle de ping pong

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13359 Karma: 15142



(...Mais si c'est TikTok, ça veut dire que c'est fait par ordi ?) Je crois que c'est dur de faire mieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:51:11

Avaruus Re: Réaction en chaîne avec une balle de ping pong

Alors là c'est fort, introduire un élément aussi aléatoire que le chat, et y parvenir quand même !

Contribution le : Aujourd'hui 19:52:58