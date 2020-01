Options du sujet Imprimer le sujet

Un vététiste tombe d'une falaise

Xouma

ll a survécu et commence à remarcher doucement.







Video by tomwalker92



Source La scène s'est passé en Juin dernier.ll a survécu et commence à remarcher doucement.Video by tomwalker92

Contribution le : Aujourd'hui 20:27:50

zoynot

Je suis accro Inscrit: 10/01/2015 15:21 Post(s): 537 Karma: 494 Ralala la gravité, elle tombe toujours à pic !

Contribution le : Aujourd'hui 21:19:04