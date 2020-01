Don de 6.6 litres du lait maternel par jour

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1458 Karma: 1157

ça permet de sauver des nouveaux-nés dont la mère ne peut pas allaiter, et qui ne peuvent rien boire d'autre que du lait maternel.

A partir de là la pratique de donner son lait devient normale.



Edit: A noter que les législations et l'éthique ne sont pas les mêmes partout.

- En France, comme le don de sang, le don de lait ne peut pas être rémunéré. L'idée du législateur est que la rémunération risque de nuire à la sécurité sanitaire ; l'idée de profit peut interférer sur la sûreté du don. Le système ne pourvoit qu'au bien-être et l'équipement du donneur.

- Aux Etats Unis, la morale ne juge pas l'idée de profit de la même manière et le législateur ne le perçoit pas comme un risque. On peut alors médicalement vendre son corps et être rémunéré. Don de sang, don de lait, ... GPA, tout devient monétisable et on peut en faire son activité commerciale.

Contribution le : Aujourd'hui 09:19:21