El_taquetinho Pub Douwe Egberts - Something to Share

Je suis accro Inscrit: 22/06/2012 13:34 Post(s): 1015 Karma: 153 La marque de café Douwe Egberts a mis en ligne une pub qui s’intitule "Something to Share". Elle met en avant une jeune femme homosexuelle qui se fait surprendre par son père.





Contribution le : Aujourd'hui 11:03:06