Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Bagarre générale pendant un match de basket NCAA 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/06/2012 13:34 Post(s): 1016 Karma: 153





Le match entre Kansas et Kansas State s'est terminé dans le chaos. Une bagarre générale a éclaté au buzzer final entre les deux équipes suite à une dernière action houleuse.

Contribution le : Aujourd'hui 12:55:44