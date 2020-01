Index des forums Koreus.com Jeux Vidéo Cherche un jeu Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

ExploZe
Inscrit: 29/01/2010



Je recherche un jeu qu'il me semble est passé ici, mais impossible de mettre la main dessus, c'etait des cases avec des chiffres (une case roi) il fallait cliquer dessus avec la sourie pour s'agrandir et aller manger le roi adverse, sachant que le nombre sur la case s'incremente tous les x sec et ce slip en deux par clic split de case.



Jeu dans le navigateur directement



Contribution le : Aujourd'hui 17:40:39



