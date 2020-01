Trickshot de malade en golf

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 277 Karma: 189



@FMJ65 a écrit:

Un trickshot ? C'est pas 2 doses de whisky + 1 dose de vodka + 1 dose de rhum ?

Tu as soif, là, non?



En réalité:

