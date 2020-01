Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Inondations de mousse à Barcelone 1 #1

Je m'installe Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 277 Karma: 189 Inondations de mousse de la tempête Gloria à Barcelone, Espagne.

23,000 maisons sans électricité, et 5 décès confirmés à partir du 22/01/2020.





