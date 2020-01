Arrête de faire l'idiome ! Ah bah si, du coup...

Options du sujet Imprimer le sujet

https://atlas.limsi.fr/?tab=Hexagone



Régalez-vous ! Comment cause-t'on par cheu vous, dains vot'e reugion heu'j'veux dire?Régalez-vous !

Milot Merci collègue, il est tarpin bien ce lien !

) (personne ne devinera d'où je viens

@fluffy Comme, Tu m'as pris pour un pacoulin?

Tu vas te prendre une rouste, que ça va être vite filmé !...



Cela dit je n'avais jamais entendu se terme.

