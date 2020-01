Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho BFMTV : Une reporter annonce qu'Emmanuel Macron rencontrera Yasser Arafat, mort en 2004 2 #1

Je suis accro Inscrit: 22/06/2012 13:34 Post(s): 1018 Karma: 158 Agathe Lambret, journaliste pour BFMTV, a annoncé une rencontre entre Emmanuel Macron et... Yasser Arafat. Sauf que ce dernier est décédé en novembre 2004.





Contribution le : Aujourd'hui 12:54:56