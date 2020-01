Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Epic Battle Fantasy 5 1 #1

Inscrit: 07/04/2012



Epic Battle Fantasy V





>>> Jouer à Epic Battle Fantasy V <<<



Synopsis:

Un RPG au tour par tour rempli de références aux jeux vidéos, de discussions puériles et de fanservice... Ah et aussi de combats stratégiques, de braconnage de monstres et de beaucoup de chasses au trésor !



Comment Jouer:

• souris



Genre:

#rpg#battle#aventure#stratégie



Bon jeu!





Contribution le : Aujourd'hui 12:58:34

LeCromwell Re: Epic Battle Fantasy 5 0 #2

Inscrit: 23/05/2009



Heureusement qu'il marche pas sur mobile



Heureusement qu'il marche pas sur mobile

Contribution le : Aujourd'hui 13:06:56

Wiliwilliam Re: Epic Battle Fantasy 5 0 #3

@LeCromwell ha oui par contre c'est du flash! à l'ancienne

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:19