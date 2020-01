Petit échange sympa sur watt's app

Je suis accro Inscrit: 07/06/2019 14:43 Post(s): 1060 Karma: 1787

@papives Exactement !



Dans mon ancienne boite (éditeur de logiciels), j'ai vu/entendu, en direct devant la machine à café, ce genre de discours à plusieurs reprises.

Les types ne se cachaient même pas... et quand j'en ai parlé à ma hiérarchie, on m'a dit texto : "mais c'est pour rire voyons... ils ne le pensaient pas... et puis [machin] est d'origine italienne, c'est pas crédible"



Monde de merde...

