Bowane Invention : enlever les chausettes sans les mains 2 #1

Bowane

Aujourd'hui 10:43:44

LeCromwell Re: Invention : enlever les chausettes sans les mains 1 #3

Sur le principe tu vas te baisser pour les retirer du machin alors pourquoi ne pas se baisser pour les enlever...

Ou alors qu'un va inventer l'objet pour les retirer du machin qui les enlève sans te baisser...



Ou alors qu'un va inventer l'objet pour les retirer du machin qui les enlève sans te baisser...

Aujourd'hui 10:47:49

-Flo- Re: Invention : enlever les chausettes sans les mains 1 #4

Ça va probablement changer la vie des manchots unijambistes.

Mais pour les autres, je ne vois pas...



Mais pour les autres, je ne vois pas...

Aujourd'hui 10:48:31

gonorrhus Re: Invention : enlever les chausettes sans les mains 0 #5

gonorrhus

@-Flo- a écrit:

Ça va probablement changer la vie des manchots unijambistes.



Mais pour les autres, je ne vois pas...

J'imagine bien un manchot unijambiste en train de sautiller pour essayer de tirer sur sa chaussette. C'est un truc à perdre des dents à chaque fois.

Aujourd'hui 10:54:50

fluffy Re: Invention : enlever les chausettes sans les mains 1 #10

fluffy

@-Flo- a écrit:

Ça va probablement changer la vie des manchots unijambistes.

C'est cool pour eux mais la grosse déception quand ils vont devoir les remettre... enfin LA remettre vu qu'ils sont unijambistes

Aujourd'hui 11:36:50

Nwc-Vincent2 Re: Invention : enlever les chausettes sans les mains 2 #14

C'est reparti pour trouver 100 façons plus pratiques ?

- coudre des poches aux chausettes pour les retirer avec les pieds



- coudre des poches aux chausettes pour les retirer avec les pieds

Aujourd'hui 11:59:40