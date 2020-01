Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Taekwondo aérien

Inscrit: 18/04/2019

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:12

gazeleau Re: Taekwondo aérien

Inscrit: 16/04/2018 Wouaou! Il est haut perché celui là

Contribution le : Aujourd'hui 11:49:43

thazhok Re: Taekwondo aérien

Inscrit: 14/04/2015 Haaa le BackFlip-kick à 3m de haut, un geste très rependu sur les tatamis !

-_-' même moi je trouve que jdis vraiment la maarde







-_-' même moi je trouve que jdis vraiment la maarde

Contribution le : Aujourd'hui 12:04:07

Scruffy Re: Taekwondo aérien

Inscrit: 30/08/2016 C'est pour dégommer les pigeons?

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:58