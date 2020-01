Options du sujet Imprimer le sujet

Synopsis:

Idle game: Le but est d'améliorer vos compétences pour dessiner plus rapidement et progresser plus loin. Réinitialisez votre jeu si vous sentez que votre progression est bloquée.



Comment Jouer:

• souris



Genre:

#améliorations#détente#pixel



