Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64315 Karma: 26768







Stray Dog Becomes Local Celebrity After Helping Children Cross the Street in Georgia





Protective Pooch Helps Kids Cross || ViralHog Un chien aide des enfants à traverser sur un passage pour piétonsStray Dog Becomes Local Celebrity After Helping Children Cross the Street in Georgia Instagram Protective Pooch Helps Kids Cross || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:56:26