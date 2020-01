Problème avec les pailles en carton et le coca

Je viens d'arriver Inscrit: 19/01 12:49:28 Post(s): 1



après 8 ans de bons et loyaux services quotidiens à regarder toutes vos vidéos, je vous propose enfin quelque chose.

J'ai réalisé cette vidéo et j’espère qu'elle vous fera plaisir car on est vraiment dans le thème insolite !

Et surtout je suis le premier à avoir soulevé le "problème"

Dès que j'ai vu ce problème j'ai directement pensé à koreus

Voilà je croise les doigts, bonne soirée !!



EDIT wiliwilliam : intégration de la vidéo



Contribution le : Aujourd'hui 18:27:47