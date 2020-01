Priorité au fauteuil roulant ? + Un automobiliste se prend une remorque

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64319 Karma: 26776

Un homme à fauteuil roulant traverse n’importe où





Close Call for Man on Scooter || ViralHog



Un automobiliste distrait se prend une remorque à l’arrêt





Car Ramps Off Truck's Trailer || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:17:50