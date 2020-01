Options du sujet Imprimer le sujet

chbenz Une chute du neuvième étage (sans gravité)

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3776 Karma: 4055 La scène se passe en Russie : pour une raison inconnue une femme est tombée du neuvième étage.



Après quelques secondes au sol elle s'est relevée et s'est rendue d'elle même à l'hôpital souffrant de blessures sans gravité.



Merci la neige !







et le pire c'est qu'elle saute une deuxième fois !

Contribution le : Aujourd'hui 08:01:23