Reraillement d'un train déraillé après une chute d'arbre sur une voie ferrée

Selm / Allemagne - Après l'effondrement d'un arbre à la suite d'une tempête en Allemagne, il tombe sur la voie ferrée au milieu d'un bois. Un train avec environ quatre-vingts personnes à son bord a heurté l'obstacle et les roues avant des wagons ont déraillé. Le wagon gronde alors à environ 120 mètres à côté de la voie ferrée et s'arrête. Personne n'a été blessé (voir la vidéo précédente). Les fonctionnaires et les employés de la technologie allemande de gestion des situations d'urgence de la Deutsche Bundesbahn arrivent quelques heures plus tard avec un train d'assistance sur la seule voie ferrée en face du train déraillé. Ils aident le wagon à circuler sur les voies ferrées avec un outil hydraulique lourd.





03.01.2018 - VN24 - Aufgleisen eines Zuges nach Entgleisung - Baumstamm lag auf den Schienen

Contribution le : Aujourd'hui 11:32:31