Révolution française : silence sur le génocide vendéen (Reportage d'environ 20mn)

Révolution française : silence sur le génocide vendéen



C'est samedi, jour de scission, et si on se retrouvait autour d'un sujet clivant ?



Alors le génocide vendéen, mythe de complotistes ou réalité honteuse mise sous "chape de plomb" ?



Aujourd'hui 14:00:43