Options du sujet Imprimer le sujet

Takateck Création d'un topic PAYE TA TRONCHE 1 #1

Je suis accro Inscrit: 12/12/2018 23:50 Post(s): 968 Karma: 648 Ça peut être un topic sexy mine de rien mais roooh !



Y a l'appli trombi de koreus mais ça manque sévèrement de people



Alors je propose un paye ta tronche car c'est toujours sympa de voir les gens avec qui tu peux déconne sur le forum



On se demande toujours à quoi ressemble untel ou intel (trop technologique)



A vos avis !

Contribution le : Aujourd'hui 21:16:17