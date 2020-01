Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Les fonctionnaires des finances publiques jettent leurs codes





Contribution le : Aujourd'hui 22:03:54

Waugh228 Re: Les fonctionnaires des finances publiques jettent leurs codes

Bientôt ça sera le tour des prostitués jetant des préservatifs usagers à leurs proxénète

Contribution le : Aujourd'hui 22:06:58

aioren Re: Les fonctionnaires des finances publiques jettent leurs codes







Si l'un des membres du comité d'administration se fait un jour choper pour fraude fiscale, il ne pourra pas prétendre qu'il n'avait pas les codes.

Contribution le : Aujourd'hui 22:23:16

FMJ65 Re: Les fonctionnaires des finances publiques jettent leurs codes

Hôpitaux, enseignement, pompiers, etc., oui ça aurait fatalement entraîner un mouvement de soutien mais là je crains qu'il n'y ait pas grand monde pour s'en émouvoir ....

Contribution le : Aujourd'hui 23:12:02