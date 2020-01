Index des forums Koreus.com Software et Réseaux Déplacement comme dans Photoshop /Windows Form C# Visual Studio/ Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je vous situe le contexte :



J'ai eu envie de créer une appli', j'ai choisis le C#, j'ai cherché comment ça se faisait, j'ai DL tout ce qui fallait, Visual Studio, blablabla, j'apprend les bases de la base sur OpenClassroom, j'ai ensuite enchainé sur la POO en C#, je suis arrivé sur le premier TP et là je me dis que c'est chiant t'utiliser tant d'énergie pour un programme qui ne m'intéresse pas, je créer donc mon Windows Form, et je décide de commencer mon appli. J'ai mon p'tit mémo de tous les trucs à faire à côté, je vois que comme d'habitude j'ai poussé le truc hyper loin et que c'est beaucoup trop complexe pour moi actuellement, je décide donc d'en faire une version ultra simplifié, comme un prototype que je complexifierai de plus en plus en allant dans mon apprentissage.

En même temps de cella je me demande si l'apprentissage sur le tas ce ne serait pas le meilleurs apprentissage pour moi et je décide donc en même temps de tester ce mode de fonctionnement. Mais le truc, c'est qu'il me faut de la matière pour comprendre comment ça marche, du code tout fait que je décortique et essaye de comprendre. Bon, jusque là j'ai réussi à avoir des bouts de code par si par là qui correspondaient à ce que je voulais faire j'en ai compris une partie et j'ai réussi à les faire fonctionner ensemble, jusqu'à ce truc que je n'ai trouvé nul part et que j'arrive pas à programmer :



Dans Photoshop il y a un outil, l'outil main, qui permet de ce "déplacer" dans l'image, on peut maintenir ESPACE, le clique gauche enfoncé et se déplacer pour l'utiliser rapidement. (comme sur le GIF)



J'aimerais ça mais dans mon appli', en sachant que je peux faire apparaître des contrôles utilisateur, avec un bouton du menu contextuel de mon formulaire principal, qui se créent à la position de mon curseur, et que je peux déplacer.



Il me faut donc une zone (le rectangle blanc) de délimitation dans laquelle ces contrôles (rectangle gris) peuvent se déplacer.



J'imagine un code qui devrait faire ça :

- Créer le contrôle utilisateur à l'emplacement de la souris. (déjà fais)

- Ancre le contrôle utilisateur au panel (le rectangle blanc) qui ferait une très grande taille de départ pour avoir de la marge (par la suite je pourrai créer quelque chose pour modifier sa taille, je verrai plus tard pour ça)

- Créer des événements quand on appuie sur ESPACE et clique gauche en même temps et déplacer la souris sur le panel, se qui ferait déplacer le panel et par conséquent le contrôle utilisateur qui restera toujours au même point sur le panel.



- Ou -



On se passe du panel et on bouge tous les contrôles utilisateur en même temps. Chose que je sais encore moins faire.



