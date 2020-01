Options du sujet Imprimer le sujet

Scruffy une seule barrette de Ram sur architecture bi-canal 1 #1

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 6918 Karma: 17448 Salut,



Je souhaites monter une toute petite config bureautique/multimédia avec un Processeur AMD Athlon 240GE - Radeon Vega Graphics sur une carte mère ASUS PRIME A320M-K.

Je me demandai, pour économiser quelques deniers, si j'utilisai une seule barrette de ram 8go plutôt que 2 barrettes 4go sur une architecture de mémoire bicanal, aurai-je des pertes de performance conséquentes?



En gros: ça craint ou pas?

Contribution le : Aujourd'hui 08:21:20