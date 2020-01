Options du sujet Imprimer le sujet

Quenelski Automobiliste "impatient" vs lycéens "en colère" 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2013 15:51 Post(s): 2317 Karma: 7093



guettez le blocus dans mon lycée c’est des oufs



"Des étudiants manifestaient devant leur lycée le matin du 23 janvier, dans le Val-de-Marne, quand un automobiliste a démarré en trombe et a foncé sur eux. Un jeune a été percuté et s’est retrouvé au sol. Plusieurs témoins ont été interrogés par la police, le conducteur aurait été retrouvé mais pas poursuivi." guettez le blocus dans mon lycée c’est des oufs https://t.co/csxfwT3eST

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:34

gonorrhus Re: Automobiliste "impatient" vs lycéens "en colère" 1 #2

Je suis accro Inscrit: 04/01/2017 19:08 Post(s): 959 Pourquoi est-ce qu'ils bloquent les voitures ? Ca n'a rien à voir avec les mauvaises notes contre lesquelles ils manifestent manifestement !

Contribution le : Aujourd'hui 10:16:08

Milot Re: Automobiliste "impatient" vs lycéens "en colère" 4 #3

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 5015 Karma: 2832 Pas poursuivi, pas poursuivi heu... Y en a quand même un paquet qui lui cours après.

Contribution le : Aujourd'hui 10:23:29