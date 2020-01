[help] Projection image sur écran de scène

Rayon de Soleil Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 7265 Karma: 4632

Je cherche des informations sur les possibilités actuelles pour projeter des images sur scène, sur un cyclo (ou toile ?).

Des années en arrière, j'avais fait des projections via projecteur qui était en hauteur face à la scène, mais l'image devait être réduite pour éviter les ombres des danseurs.



La condition : ne pas avoir de projection sur les artistes sur scène et ne pas avoir non plus leur ombre.

Dimensions scène : 13m x 7,20m



Avez-vous des suggestions ?

