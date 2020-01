Options du sujet Imprimer le sujet

Job314 Il manque de pulvériser la McLaren 600 LT de son ami 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 09/07/2019 19:23 Post(s): 49 Les journées sur circuit sont un excellent moyen de s'évader au volant d'une sportive en prenant un maximum de sensations. L'homme aux commandes de cette McLaren 600 LT se souviendra longtemps de ce trackday intense en émotions. Pour découvrir pourquoi, cliquez sur play.

Contribution le : Aujourd'hui 14:16:46